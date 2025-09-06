Matar a miembros de cárteles, el mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas: JD Vance

J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó en redes sociales que matar a miembros de los cárteles de la droga es el mayor y mejor uso que se puede hacer de las fuerzas armadas estadounidenses.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, apuntó en su cuenta de X.

Vance también criticó en su mensaje las decisiones de Gobiernos demócratas sobre el uso de las fuerzas militares, al asegurar que enviaban a sus hijos a “morir a Rusia”, mientras que las Administraciones republicanas protegen “realmente a nuestra gente de la escoria de la tierra”.

Las declaraciones de Vance sobre los cárteles de la droga ocurren un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, oficializara viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el regreso de la entidad a su antigua denominación.

El mandatario justificó el cambio, previsto desde hace unas semanas, porque – según advirtió- bajo ese nombre Estados Unidos “obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares” y agregó que su decisión permite “abrazar ese gran linaje”.

Hasta el momento se desconoce si el Congreso deberá avalar el cambio del nombre del Departamento. Al ser cuestionado al respecto, Trump reconoció no saberlo. “Pero lo vamos a averiguar”, prometió.

Momentos después de la firma del cambio, El sitio web del Departamento actualizó su nombre y oficiales del Ejército hicieron cambio de las letras del letrero del muro de la fachada del Pentágono para colocar el titulo de: “Departamento de Guerra”, en lugar de Defensa.

Con información de López-Dóriga Digital