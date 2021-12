Más recursos y nuevas patrullas para reforzar la seguridad en SLP, anunció el alcalde Enrique Galindo

Avanza el proceso administrativo para contar con 100 nuevas patrullas a mediados de enero

Simultáneamente se gestiona la duplicación del presupuesto en seguridad para equipamiento y mejores salarios

El proceso para la adquisición de 100 nuevas patrullas que refuercen las acciones preventivas en la ciudad avanza como parte de un proyecto mucho más amplio para hacer de la Policía Municipal de San Luis Potosí una de las mejores corporaciones del país, lo que incluye más equipamiento, salarios más dignos y mejores condiciones laborales para los agentes, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El presidente municipal dio a conocer que el proceso administrativo estará concluido en breve por lo que a mediados de enero, la Capital contará con una nueva flotilla bajo el mecanismo de arrendamiento con opción a compra, pero con mejores condiciones que el contrato que realizó la anterior administración.

Explicó que los nuevos vehículos para la Dirección General de Seguridad Pública Municipal llegarán asegurados, con gastos de mantenimiento incluidos y al término del contrato pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento.

En forma paralela, se duplicará el presupuesto en seguridad, lo que incluye más equipamiento, salarios más dignos y mejores condiciones laborales para los agentes de la corporación municipal.

Enrique Galindo Ceballos hizo notar que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), entre las 70 policías de las ciudades más grandes del país, la de San Luis Potosí es la segunda más mal pagada, ya que el sueldo menor es del orden de 11 mil pesos mensuales.

El presidente municipal afirmó que con mayores recursos, nuevas patrullas y agentes mejor pagados, San Luis Potosí empezará a transitar en otro escenario, que actualmente es muy difícil por las condiciones en que se recibió el Ayuntamiento. “Así me dejaron la ciudad, pero no me quejo, estamos trabajando para mejorar la seguridad”, precisó.

