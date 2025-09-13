Marco Rubio visitará Israel este fin de semana pese a tensiones entre los aliados de EU

Reuters – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, volará a Israel este fin de semana en medio de tensiones con otros aliados de Washington en Medio Oriente por el ataque israelí contra líderes de Hamás en Qatar y la expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo este viernes que Rubio partirá el sábado para visitar Israel antes de unirse a la visita prevista de Trump a Reino Unido la próxima semana.

Rubio hará hincapié en los objetivos compartidos con Israel, dijo Pigott en un comunicado, citando la necesidad de asegurar que Hamás nunca gobierne Gaza de nuevo y el retorno de los rehenes capturados en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.