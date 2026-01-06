16.3 C
MUNDO

Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller coordinarán la transición en Venezuela, anuncia Trump

By Agencias
105
Créditos: Reuters
lunes, enero 5, 2026

El mandatario ofreció una entrevista a NBC News e insistió en que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela

EFE.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

«Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)», aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

Trump aseguró también que «no estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país».

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de «políticas» y que será un «esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional».

El medio The Washington Post publicó previamente que a pesar de que Rubio fue señalado inicialmente por Trump para dirigir la completa situación en una Venezuela sin Maduro, la Casa Blanca también habría considerado al subjefe de gabinete, Stephen Miller. 

Con información de Latin Us

