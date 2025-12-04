26.7 C
Marco Rubio asegura que el problema de Maduro es que “ha roto todos los tratos que ha hecho”

jueves, diciembre 4, 2025

Rubio añadió que EE.UU.. considera agotada la vía de acuerdos con Maduro mientras éste “siga usando las negociaciones como maniobra”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el principal problema en las relaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es que “ha roto todos los tratos que ha hecho” con Washington.

En una entrevista con Fox News, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el mandatario venezolano ha incumplido al menos cinco acuerdos con distintas administraciones de EE.UU. en la última década.

Rubio sostuvo que el acuerdo más reciente roto por Maduro habría sido el alcanzado con el Gobierno de Joe Biden, en el que Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres a cambio del alivio de sanciones.

“El presidente Donald Trump está listo a reunirse con cualquiera, pero al final del día necesitas a alguien dispuesto a cumplir un trato”, señaló el secretario de Estado.

Las declaraciones se producen en un momento de creciente tensión entre Washington y Caracas, después de que Trump ordenara una operación militar en el Caribe frente a las costas venezolanas para atacar supuestas infraestructuras vinculadas al narcotráfico.

El Gobierno de Maduro ha denunciado que se trata de una agresión y ha advertido que responderá a cualquier incursión en territorio venezolano.

Caracas niega las acusaciones de narcotráfico y asegura que Estados Unidos utiliza estos señalamientos para justificar una escalada militar.

Rubio añadió que Washington considera agotada la vía de acuerdos con Maduro mientras éste “siga usando las negociaciones como maniobra y no como compromiso real”.

El secretario afirmó que EE.UU. mantiene comunicación con aliados regionales para coordinar posiciones y que la Administración Trump “evaluará nuevas medidas” en los próximos días.

Con información de EFE

