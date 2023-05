Manifestantes en Miami tachan a DeSantis de fascista y racista

Un centenar de personas, la mayoría veinteañeros, se manifestaron este miércoles en Miami en contra del gobernador de Florida y ya oficialmente candidato a las primarias republicanas de 2024, Ron Desantis, al que tacharon de “fascista“.

Los manifestantes se congregaron en un parque del barrio de Brickell, el centro financiero de la ciudad, y marcharon desde allí hasta el hotel donde se celebra una reunión de simpatizantes y donantes de DeSantis en la que se cree que se encuentra el gobernador.

DeSantis inscribió su candidatura, largamente esperada, ante la Comisión Federal de Elecciones esta mañana y se espera que haga un anuncio oficial esta tarde en una conversación con el empresario Elon Musk por Twitter Spaces.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “la buena gente de Florida se levanta contra DeSantis“, “Nos oponemos al fascismo” , “Nunca DeSantis” o “DeSantis contra la clase trabajadora” y otros banderas arcoiris de la comunidad LGTBQ+.

Durante la marcha hasta el hotel se escucharon eslóganes como “mi cuerpo, mi elección, tu cuerpo, tu elección” o “DeSantis racista”.

Miss Miei, de la organización Decrim 305, que se definió como una trabajadora sexual, dijo a EFE que se manifestó porque “las políticas de DeSantis son un peligro para toda la sociedad”.

Tomás Jiménez, un joven nacido en Chile pero residente en EE.UU. desde que tenía 2 años, opinó si DeSantis gana las primarias republicanas, “sería un desastre para el país”.

También dijo que “el fascismo no es bienvenido en Florida“.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023