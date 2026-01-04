Maduro y su esposa Cilia Flores llegan a Nueva York

La aeronave militar Boeing 757 con Maduro y Flores llegó al Aeropuerto Internacional Stewart, ubicado justo al noroeste de la ciudad de Nueva York.

Esta previsto que el mandatario venezolano y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido la madrugada de este 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas.

WATCH: Nicholas Maduro surrounded by dozens of agents as he exits plane at New York’s Stewart Airport https://t.co/pNLEbgq3Jf pic.twitter.com/JvJmjR2iJh — Rapid Report (@RapidReport2025) January 3, 2026

En la instalación aéra se encuentran decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro Moros sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Nicolás Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente venezolano fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE