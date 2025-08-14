Maduro paga a gobiernos de México, Honduras y Guatemala para traficar drogas vía aérea, afirma Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, paga al gobierno mexicano para poder traficar drogas.

En una entrevista con Fox News en la que también afirmó que han asegurado más de 700 millones de dólares del venezolano, la fiscal señaló que él da dinero a gobiernos en Latinoamérica, también a Guatemala y Honduras, para cometer este delito.

«Existe un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado hacia Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas», comentó.

Bondi reveló que la administración de Donald Trump ha logrado confiscar 700 millones de dólares en posesiones como casas, aviones y hasta un rancho de caballos.

Además, señaló que las autoridades estadounidenses mantienen las acusaciones por narcotráfico y terrorismo.

«¿Sabes qué es tan descarado del Cártel de los Soles? Su logo se basa en el uniforme militar venezolano, un sol, un símbolo», añadió.

La acusación ha sido rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que dicha organización es un «invento» de Estados Unidos.

Cabe recordar que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares a quien proporciones información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.

Con información de Latinus