Maduro agradece a México, Colombia y Brasil por trabajar por el respeto a Venezuela

Desde el Palacio de Miraflores, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció a los mandatarios de México, Colombia y Brasil por lo que consideró “la defensa de Venezuela”.

Además de ello, Maduro hizo un llamado al candidato que gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos a garantizar la tranquilidad y estabilidad bilateral.

También pidió a la ultraderecha a respetar la Constitución y apuntó a sus seguidores los llamó a defender el derecho a la paz.

“A los que me quieren y me apoyan, hemos ganado, ahora tenemos que defender el derecho a la paz en perfecta unión cívico-militar, a los que no votaron a defender el derecho al emprendimiento y a los que votaron por distintas opciones, les digo que los respeto, aunque no me quieran, espero que por lo menos quieran a Venezuela”.