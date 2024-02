Macron y Biden coinciden en la “necesidad” de reforzar a Ucrania frente a la agresión rusa

Biden coincidieron en la “necesidad” de reforzar el apoyo a Ucrania a fin de conseguir el fracaso de la agresión rusa

Los presidentes Emmanuel Macron y Joe Biden coincidieron en la “necesidad” de reforzar el apoyo a Ucrania a fin de conseguir el fracaso de la agresión rusa, de la que mañana se cumplen dos años.

One year after I touched down in Kyiv – Ukraine still stands.

When Putin ordered his tanks to roll into Ukraine, he thought the world would roll over. But the Ukrainians were too strong. Our coalition too unified. And Democracy too durable.

Let’s keep proving him wrong. pic.twitter.com/K9os7s0y4l

— President Biden (@POTUS) February 23, 2024