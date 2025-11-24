Lupe Tapia, operador de «El Mayo» Zambada, se declara culpable en Arizona de conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero

José Guadalupe Tapia Quintero, operador logístico de Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en una Corte de Arizona, en Estados Unidos.

El sujeto, también conocido como “Lupe Tapia”, admitió los cargos de conspiración para la distribución de metanfetamina y lavado de dinero en Estados Unidos.

De acuerdo con su declaración en documentos judiciales, Tapia Quintero afirmó que entre diciembre de 2006 y marzo de 2012 traficó drogas como la metanfetamina desde México a Arizona junto a otros narcotraficantes cuando era líder del Cártel de Sinaloa.

Además, señaló que los ingresos por la venta de drogas se reunían en casas de seguridad en Arizona y otras partes para después regresarlas a México a otros miembros del Cártel de Sinaloa.

“Fui responsable de dirigir, gestionar y supervisar las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de la organización. También fui miembro del Cártel de Sinaloa”, se lee en el documento.

Lupe Tapia fue detenido en febrero del 2023 en el estado de Sinaloa y fue extraditado a Estados Unidos en febrero de este año junto a otros 28 criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero; según las autoridades estadounidenses, el sujeto era propietario de varias empresas, entre ellas de autobuses y camiones con remolques en México.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó en el caso que el delito de conspiración para distribuir mentanfetamina tiene como pena máxima la cadena perpetua o una multa de 10 mil millones de dólares; en el caso de lavado de dinero se enfrentaría a una sentencia máxima de 20 años o el pago de 500 mil dólares.

Con información de Latinus