MUNDO

Los ataques terrestres contra los cárteles pueden ser «en cualquier lugar», incluido México, advierte Trump

By Agencias
Foto de archivoCréditos: EFE
domingo, enero 25, 2026

El mandatario estadounidense ha anunciado en distintas ocasiones que su gobierno comenzará operativos por tierra para combatir al narcotráfico tras la destrucción de embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques en contra de los cárteles de la droga se podrán efectuar “en cualquier lugar”, incluidos México y otros países de Latinoamérica, de acuerdo con una entrevista concedida a The New York Post.

En la conversación, el mandatario reiteró que los operativos contra los grupos criminales ahora se realizarán vía terrestre, luego de la destrucción de embarcaciones con presunta droga en el mar Caribe y en el Pacífico desde septiembre del 2025.

“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Vamos a atacar a los cárteles”, sentenció Trump.

The New York Post detalló que el presidente dijo que los ataques se podrían dar “en cualquier lugar» cuando se le preguntó si estos podrían ocurrir en países como México, Venezuela o Colombia.

El pasado 20 de enero, en el primer aniversario de su segundo mandato, Trump advirtió que comenzarán “muy pronto” los ataques por tierra en contra de los cárteles de la droga, como parte de las acciones de su administración para frenar el narcotráfico

“Ahora, muy pronto, vamos a atacar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”, declaró Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente afirmó que su gobierno “casi ha eliminado” la entrada de narcóticos a Estados Unidos por vía marítima debido a los operativos en aguas del Caribe y el Pacífico, en los cuales han destruido más de 30 embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas y han muerto al rededor de 110 personas.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos exigió a México «poner fin a la crisis del fentanilo, acelerando las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor» pertenecientes a los cárteles de la droga, en el marco de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG).

Esto con el propósito de desmantelar las redes de financiamiento ilícito que facilitan el crimen organizado y para que se intensifiquen los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera.

Con información de Latin Us

