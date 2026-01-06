20.8 C
San Luis Potosí
MUNDO

«Llevará un tiempo»: Trump descarta unas próximas elecciones en Venezuela tras la captura de Maduro

By Agencias
102
Créditos: Reuters
martes, enero 6, 2026

El mandatario señaló que primero se deberá reparar la infraestructura del país y planteó un trayecto a largo plazo; la declaración abona a la puesta en duda de que María Corina Machado pueda gobernar

EFE.- El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino «recupere su salud».

En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladara a Estados Unidos para juzgarlo por «narcoterrorismo», el mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

«Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar», dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

«No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse», sentenció.

En los últimos días, Trump ha puesto en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y ha dicho que su gobierno está en contacto con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha advertido con un «segundo ataque» si su gobierno chavista «no se porta bien».

El republicano, que ha dicho que Washington está ahora mismo «a cargo» de Venezuela, afirmó que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado.

Ayer mismo, Trump pareció descartar ya la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. «Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre», aseguró.

Co información de Latin Us

