Las señales que hicieron que se bajara de la contienda Joe Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, aspiraba a sus 81 años retirarse del poder a los 86. Con esa edad hubiera acabado un eventual segundo mandato, al que este domingo ha tenido que renunciar frenado precisamente por las críticas a su capacidad física y mental

Todo iba bien hasta que el pasado 27 de junio, en su debate contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021), sus titubeos, frases inconclusas y mirada perdida hicieron saltar las alarmas y destaparon lo que hasta entonces habían sido comentarios minoritarios: las dudas sobre su fortaleza.

Biden proclamó su candidatura para las elecciones del 5 de noviembre el pasado 25 de abril. Lo hizo con la idea de que uno debe terminar lo que empieza y con la convicción que la vuelta del político republicano al poder supondría una amenaza para la democracia.

Un día después de su desastroso cara a cara televisado con Trump, el primero de este nuevo ciclo electoral, intentó aplacar el temor que su comparecencia había provocado en sus propias filas y en la ciudadanía, para regocijo de los conservadores.

No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, dijo Biden entonces en un mitin.