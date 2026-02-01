8.4 C
“La guerra de todo el pueblo”: Cuba intensifica ejercicios militares ante posible agresión de EU

By Redacción
Créditos: Especial
sábado, enero 31, 2026

Tanto Díaz-Canel, como otros altos cargos castrenses, han realizado por cuatro sábados consecutivos dichas prácticas de las fuerzas se seguridad, a raíz de la captura Nicolás Maduro

EFE.- Las autoridades cubanas informaron este sábado de “la multiplicación de las actividades de defensa” por todo el país como parte de la “preparación combativa” ante una eventual agresión militar de Estados Unidos.

“Se multiplican las actividades de la defensa en todo el país. La guerra de todo el pueblo es nuestra doctrina estratégica y las palabras «rendición» y «derrota» están borradas”, apuntó en redes sociales el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales.

El dirigente del PCC publicó en su mensaje imágenes de los ejercicios militares en los que aparece el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, vestido de uniforme verde al lado de lo que parecen ser misiles.

Tanto Díaz-Canel, como otros altos cargos castrenses, han realizado por cuatro sábados consecutivos dichas prácticas militares, a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Estos ejercicios incluyen ensayos de emboscadas y entrenamientos para la instalación de minas, protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, y otras.

Hace dos semanas, el Consejo de Defensa Nacional, aprobó los “planes y medidas” para dar paso al “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no ofrecieron detalles de las mismas.

Dos semanas después de los ataques estadounidenses a Venezuela, el gobierno de La Habana ha reforzado su enfrentamiento verbal con Washington.

En uno de los actos de tributo a los militares fallecidos en Caracas, Díaz-Canel, afirmó que “no hay rendición ni claudicación posible” ante un posible ataque de Estados Unidos.

Con información de Latin Us

