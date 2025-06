La alcaldesa de Los Ángeles declara toque de queda ante la tensión por redadas y protestas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció este martes que entrará en vigor un toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad a partir de esta noche, como respuesta al aumento de tensiones en manifestaciones tras las recientes redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en la zona.

Esta restricción llega luego de cinco días de protestas en la ciudad y entrará en vigor esta noche a partir de las 20.00 horas hasta las 6:00 a.m del miércoles y abarca aproximadamente un área de 2.5 kilómetros cuadrados.

Las autoridades decidieron imponer la medida ante los disturbios y actos vandálicos nocturnos que persisten tras las protestas de parte de grupos que se niegan a dispersarse.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, detalló que los únicos exentos del toque de queda son residentes dentro del área designada, personas en situación de calle, personal de medios acreditados, así como los trabajadores de seguridad pública y servicios de emergencia.

McDonell también señaló que este martes fueron detenidas 67 personas por bloquear “ilegalmente” la Autopista 101 durante la quinta jornada de manifestaciones en el centro de la ciudad.

Las protestas en Los Ángeles comenzaron el viernes por la tarde tras las redadas de inmigración de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump ha decidido enviar miles de soldados a Los Ángeles, pese a que las autoridades locales no lo han solicitado y acusan al presidente de querer escalar la tensión.

I issued a curfew starting tonight at 8pm for Downtown Los Angeles to stop bad actors who are taking advantage of the President’s chaotic escalation.

If you do not live or work in Downtown L.A., avoid the area.

Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and…

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 11, 2025