MUNDO

Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin (3º por la derecha) durante su encuentro del 2 de diciembre con los negociadores estadounidenses. EFE/EPA/KRISTINA KORMILITSINA / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
miércoles, diciembre 3, 2025

El portavoz del Kremlin aseguró que Rusia está dispuesta a reunirse EE.UU. “las veces que haga falta” para alcanzar un arreglo en Ucrania

El Kremlin negó este miércoles 3 de diciembre de 2025 que hubiera rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (…) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que Rusia está dispuesta a reunirse con representantes de Estados Unidos “las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico”.

El portavoz del Kremlin respondió así a una pregunta sobre otras posibles reuniones con Witkoff, quien ha visitado Rusia en seis ocasiones en 2025.

El portavoz de Putin también agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, su voluntad política para seguir buscando una solución al conflicto en Ucrania.

El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó ayer de que Putin y Witkoff no habían logrado alcanzar un compromiso en sus negociaciones.

“Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, aseguró a la prensa rusa Ushakov, también presente en la reunión.

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes “no están más lejos, eso seguro” que antes del encuentro.

“La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa (…) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú”, destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto a la que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás.

“Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis”, apuntó.

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original de Trump con el fin de lograr “un arreglo duradero” y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa.

Con información de EFE

