Kamala Harris critica a Trump por insinuar que pondrá fin a elecciones si regresa al poder

La campaña de la vicepresidenta de EE.UU. y virtual candidata demócrata, Kamala Harris, arremetió este sábado contra su rival republicano, Donald Trump, por las declaraciones que realizó la noche del viernes a sus seguidores, sugiriendo que si le eligen “no tendrán que volver a votar”.

Trump: You have to get out and vote. You won’t have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You won’t have to vote anymore.. In four years, you won’t have to vote again. pic.twitter.com/DBGcBr3Wht

