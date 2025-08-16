29.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

Israel reanudará el envío de tiendas y refugios a Gaza tras cinco meses de bloqueo

By Agencias
96
Gaza City (-), 04/08/2025.- Internally displaced Palestinians, including children, hold pots as they receive food from a charity kitchen, in Gaza City, Gaza Strip, 04 August 2025. Humanitarian organizations have warned of an imminent food catastrophe for thousands of children, a crisis caused by severe food insecurity, a decline in health services, and ongoing restrictions on humanitarian aid and essential supplies. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
spot_img
sábado, agosto 16, 2025

El envío se hará por el cruce de Kerem Shalom, tras una inspección de seguridad de la Autoridad de Cruces del Ministerio de Defensa de Israel

El organismo militar de Israel, COGAT, encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, anunció este sábado que reanudará a partir del domingo el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, después de más de cinco meses de prohibición de estos envíos

“De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto”, indicó COGAT en un comunicado.

El envío se realizará a través del cruce de Kerem Shalom, gestionado por la ONU y organizaciones internacionales, tras una “inspección de seguridad exhaustiva” de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa israelí, detalló COGAT.

Según la ONU, al menos 1.9 millones de personas -aproximadamente el 90 % de la población- han sido desplazadas durante la guerra entre Israel y Hamás, iniciada el 7 de octubre de 2023.

Muchos de ellos viven en tiendas de campaña, que se han vuelto un recurso escaso debido a que Israel ha prohibido su ingreso al enclave y que, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), no son adecuadas para el verano y el calor extremo.

La mayoría de estos refugios ha sido utilizada entre seis meses y un año y se encuentra deteriorada por la exposición prolongada al sol y los frecuentes desplazamientos, detalló la UNRWA.

Con información de López-Dóriga Digital
Artículo anterior
ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.