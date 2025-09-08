23.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

Israel da ultimátum a Hamás: “Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida”

By Agencias
80
Ciudadanos palestinos reaccionan al humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de septiembre de 2025. EFE/HAITHAM IMAD
spot_img
lunes, septiembre 8, 2025

“El Ejército de Israel sigue con lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza”, dijo el ministro de Defensa israelí

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dio un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, “destruirá Gaza” y los “aniquilará” a todos ellos.

“Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”, escribió Katz en su cuenta de X.

En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: “Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán”.

“El Ejército de Israel continúa según lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza”, concluyó en referencia al plan aprobado este verano para la ocupación de la ciudad de Gaza con la expulsión de todos sus residentes.

La amenaza del ministro Katz llega después de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara también una “ultima advertencia” a los islamistas asegurando que “no habrá más”.

El grupo palestino, por su parte, esta madrugada dijo estar dispuesto a negociar de manera “inmediata” un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la ofensiva israelí.

“Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones”, indicó.

Eso sí, reiteró que el acuerdo debe garantizar el fin definitivo de la ofensiva y la retirada total de la tropas de Israel del enclave, dos condiciones que hasta ahora Israel ha rechazado aceptar.

También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

Con infortmación de EFE

Artículo anterior
Desmantelan laboratorios clandestinos y aseguran 21 toneladas de metanfetamina en Durango
Artículo siguiente
Tribunal de EE.UU. confirma multa a Trump de 83 mdd por difamar a escritora
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.