MUNDO

Israel afirma que ninguna embarcación de la flotilla Global Sumud entró a Gaza

By Agencias
ASHDOD (Israel), 02/10/2025.- A vessel of the Global Sumud Flotilla arriving at Ashdod port 02 October 2025 after being intercepted whilst carrying aid to Gaza. Israel's Foreign Ministry announced that several vessels that form part of the Global Sumud Flotilla (GSF) had been stopped and that those aboard were being transferred to an Israeli port. EFE/EPA/ATEF SAFADI
jueves, octubre 2, 2025

Israel dio por terminada la operación de intercepción de la Global Sumud Flotilla, que pretendía entrar a Gaza

El Ministerio de Exteriores de Israel dio por terminada este jueves 2 de octubre de 2025 la operación de intercepción de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando.

Fuerzas israelíes asaltaron las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde del 1 de octubre.

“Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal”, afirma el ministerio en un comunicado difundido en su cuenta de X.

“Un último barco de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, también se le impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y violar el bloqueo”, recoge asimismo el comunicado.

Entre los detenidos en esta flotilla por Israel se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.

Según la ley israelí, una vez los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen, la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.

Con información de EFE

