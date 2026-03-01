Irán afirma que cuatro misiles alcanzaron al portaviones Abraham Lincoln; EU niega impacto

EFE.- La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este domingo que cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, de acuerdo con la agencia oficial Irna.

«Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos», asegura la nota.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos admitió el lanzamiento de misiles, pero negó que estos alcanzaran al portaviones.

«El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní», publicaron las autoridades.

El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la calse Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

Los impactos en el buque estadounidense que ha anunciado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios iraníes, no han sido confirmados por ninguna otra fuente.

