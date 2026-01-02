Incendio en Suiza: 40 muertos y 115 heridos de gravedad en festejo de Año Nuevo, confirma la policía

AP.- El incendio en un resort alpino suizo durante una fiesta de Año Nuevo dejó 40 personas muertas y otras 115 resultaron heridas, la mayoría de gravedad.

El resort de Crans-Montana es más conocido como un lugar internacional de esquí y golf, y durante la noche su bar Le Constellation se transformó de una escena de fiesta en el sitio a una de las peores tragedias de Suiza.

Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas e informar a sus familias, pero el proceso «tomará tiempo y por el momento es prematuro dar una cifra más precisa», apuntó Gisler, que agregó que la comunidad está “devastada”.

Algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Beatrice Pilloud, fiscal general del estado, indicó que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al local.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque”, declaró Pilloud.

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, algunas de ellas llegadas desde distintos países, de acuerdo con las autoridades.

Una noche de fiesta convertida en tragedia.

Axel Clavier, un parisino de 16 años que sobrevivió al incendio, describió el «caos total» dentro del bar. Uno de sus amigos murió y «dos o tres estaban desaparecidos«, declaró a The Associated Press.

Él indicó que no vio cuando comenzó el incendio, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champán y bengalas.

Clavier comentó que sentía que se asfixiaba y que al principio se escondía detrás de una mesa, luego subió corriendo las escaleras e intentó usar una mesa para romper una ventana de plexiglás. Esta se desprendió de su marco, lo que le permitió escapar.

Perdió su chaqueta, zapatos, teléfono y tarjeta bancaria cuando huía, pero «sigo vivo y son sólo cosas».

«Todavía estoy en shock», añadió.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros. La camarera sostenía una vela encendida en una botella que prendía fuego al techo de madera. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo, agregaron.

Una de las mujeres describió una estampida de gente que pretendía escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo contó a la BFMTV que la gente rompía las ventanas para huir de las llamas, algunas con heridas graves, y que llegaron padres en pánico que acudieron al lugar en autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

El joven dijo que vio a una veintena de personas luchando por salir de entre el humo y las llamas y comparó lo que vio desde el otro lado de la calle con una película de terror.

Las autoridades calificaron el incendio como un “abrazo generalizado”, un término que describe cómo un fuego puede causar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse de forma violenta y provocar una combustión súbita generalizada.

“Esta noche debería haber sido un momento de celebración y unión, pero se convirtió en una pesadilla”, dijo Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón de Valais.

La cifra de heridos era tan alta que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital de la región alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, añadió Reynard.

Crans-Montana está a menos de 5 kilómetros de la localidad suiza de Sierre, donde 28 personas, muchas de ellas menores, murieron cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló en el interior de un túnel en 2012.

Una estación en el corazón de los Alpes suizos.

En una región muy concurrida por turistas que practican esquí en sus pistas, las autoridades han pedido a la población local que, en los próximos días, actúe con precaución para evitar cualquier accidente que pueda requerir unos recursos médicos que ya están desbordados.

Con pistas de esquí de gran altitud, a unos 3 mil metros en el corazón de los picos nevados y bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es uno de los principales centros del circuito de la Copa del Mundo.

El resort albergará a los mejores competidores de descenso masculino y femenino, incluyendo a Lindsey Vonn, para sus últimos eventos antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en febrero. El club de golf Crans-sur-Sierre organiza el European Masters cada agosto en un campo pintoresco.

El incendio en Suiza el jueves ocurrió 25 años después de un infierno en la ciudad pesquera holandesa de Volendam en la víspera de Año Nuevo, que mató a 14 personas e hirió a más de 200 mientras celebraban en una cafetería.

El presidente suizo Guy Parmelin dijo en una publicación en redes sociales que el gobierno “piensa en las víctimas, en los heridos y sus familiares, a quienes dirigen sus sinceras condolencias”.

El jueves fue el primer día de Parmelin en el cargo, ya que los siete miembros del gobierno de Suiza se turnan para ocupar la presidencia durante un año.

Por respeto a las familias de las víctimas, retrasó un tradicional discurso de Año Nuevo a la nación que debía ser transmitido el jueves por la tarde, informó las emisoras suizas SRF y RTS.

Con información de Latin Us