MUNDO

ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán

ICE ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán / Foto: @ICEgov
sábado, agosto 16, 2025

El ICE incluyo a Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera”, en la lista de los más buscados

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una recompensa de 10 millones de dólares por información que facilite el arresto Iván Archivaldo Guzmán, hijo del famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera”, quien fue colocado en su lista de los más buscados.

El ICE acusa a Archivaldo Guzmán y a sus hermanos por tomar el cargo de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y a pesar de “su mirada implacable”, este matón debe ser considerado armado y peligroso.

Añade que en caso de contar con información, los interesados podrán comunicarse con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315″.

¿Por qué EE.UU. busca a Iván Archivaldo Guzmán y a “Los Chapitos”?

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico en una corte federal de Chicago, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo acusan, junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo —aun en libertad—, de liderar el Cártel de Sinaloa desde la captura de su padre en 2016.

Extraditado de México en 2023, Ovidio permanece detenido sin derecho a fianza. Según el Departamento de Justicia, aceptó su responsabilidad en dos cargos de conspiración para traficar drogas y dos por participar en una organización criminal.

Apodado “El Ratón”, firmó en junio un acuerdo en el que adelantaba su decisión de declararse culpable para evitar un juicio con jurado y una sentencia más dura.

Con información de López-Dóriga Digital y El Universal.

