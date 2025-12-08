15.3 C
San Luis Potosí
ICE acumuló 75 mil arrestos en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump

lunes, diciembre 8, 2025

Cerca del 90% de los detenidos hasta la mitad de octubre eran hombres y de nacionalidad mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños y en su mayoría ninguno tenía algún antecedentes penales

EFE.- El Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 75 mil personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del gobierno de Donald Trump, según divulgó este domingo NBC News.

El canal cita datos del »Deportation Data Project» de la Universidad de California, en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Esos 75 mil detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220 mil arrestados en las operaciones migratorias desplegadas por Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como Los Ángeles este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Según los detalles de los datos del »Deportation Data Project», cerca del 90% del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23 mil figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.

Con información de LatinUs

