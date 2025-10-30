14.1 C
Huracán ‘Melissa’ se acerca a Bermudas tras devastar Haití, Jamaica y Cuba

By Agencias
Daños en Cuba por el huracán 'Melissa'. Foto de EFE
jueves, octubre 30, 2025
El huracán ‘Melissa’ avanza sobre Bermudas tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba

El huracán ‘Melissa’ avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

‘Melissa’ seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

A las 8:00 h local, el centro del huracán se encontraba a unos 980 kilómetros al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros al noreste de las Bahamas centrales, desplazándose hacia el nornoreste a 33 kilómetros por hora.

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.

Los vientos huracanados se extienden hasta 95 kilómetros desde su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan 315 kilómetros.

El NHC mantiene un aviso de huracán para Bermudas, donde se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen más tarde hoy y que los vientos huracanados azoten la isla durante la noche.

Las lluvias asociadas al sistema podrían dejar hasta 25 milímetros de acumulación en Bermudas, mientras que en el sureste de las Bahamas los acumulados totales podrían alcanzar hasta 250 milímetros y en el sur de República Dominicana y Haití hasta 1 metro, aunque el riesgo de inundaciones comienza a disminuir en esas zonas.

Con información de EFE

