‘Hay relevo a la vista’ para 2024; ‘no van a regresar los corruptos’, afirma AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que “hay relevo a la vista” para el año 2024; porque “no van a regresar los corruptos“.

“Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar, estoy seguro, eso me tiene muy contento porque no va a haber marcha atrás, lo que diga mi dedito, no, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso”, aseguró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador confió en que aún quedan 22 meses de su administración para hacer muchas cosas más y dijo estar contento por divisar un relevo de su gobierno.

“Eso es una garantía de que vamos a seguir adelante, transformando al país, yo ya no voy a estar porque me voy a retirar; entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo, políticamente desaparezco, no vuelvo a opinar”, aseveró.

Recordó que el país vivía un proceso de degradación progresivo y una decadencia que afectaba lo económico, lo social, lo político y lo moral, pero la gente decidió enfrentar esta crisis con una transformación.

“Iniciando una etapa nueva en la vida pública del país, no había otra opción, si eso no se hubiese realizado, si hubiese seguido hundiendo el país, y tendríamos no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad, entonces, se necesitaba está transformación, acabar con privilegios”, dijo.

Aseguró que ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo de México, sin embargo, dijo, que “todavía no ha terminado de morir lo viejo, no ha terminado de nacer lo nuevo”.