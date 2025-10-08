Hamás acepta dar sus armas a comité egipcio-palestino y rechaza dejar de gestionar la Franja de Gaza

EFE.- El grupo islamista Hamás aceptó este martes entregar sus armas a un comité egipcio-palestino al tiempo que rechazó categóricamente entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones.

Según el informante, que solicitó el anonimato por la sensibilidad de las conversaciones, el movimiento aceptó la entrada en la Franja de Gaza de fuerzas de seguridad palestinas, que están siendo entrenadas en Egipto y Jordania, en las negociaciones indirectas que el movimiento mantiene con Israel en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

Sin embargo, el grupo «rechaza la presencia de (el ex primer ministro británico) Tony Blair como gobernador de Gaza», pero sí «acepta que asuma una función de supervisión remota».

Hamás no acepta la idea de crear un comité internacional de transición, de acuerdo con el plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

Respecto a esta cuestión, el grupo propuso que una delegación de Hamás encabezada por su jefe negociador, Jalil al Haya, maneje las negociaciones con Israel a través de mediadores, mientras que un segundo equipo del movimiento negocie con la autoridad palestina para entregar la administración de la Franja a un comité administrativo afiliado al gobierno palestino.

La fuente añadió que Hamás exigió un alto el fuego en el enclave palestino y un alto el fuego en el espacio aéreo israelí sobre Gaza para recoger a los rehenes israelíes de sus lugares de retención, que se daría en el plazo de una semana.

Asimismo, el movimiento también acordó que se permita a cualquiera de sus líderes abandonar Gaza y exigió garantías a Estados Unidos de que no serán perseguidos.

Los equipos negociadores de Israel y el grupo palestino Hamás continuarán este martes por la tarde sus conversaciones indirectas sobre la implementación del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza, tras acabar la madrugada de este martes su primera reunión en «medio de una atmósfera positiva», informaron a EFE dos fuentes cercanas a las negociaciones.

