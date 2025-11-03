21.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

Haití declara estado de emergencia tras paso del huracán «Melissa» que dejó 31 muertos

By Agencias
66
Créditos: Reuters
spot_img
lunes, noviembre 3, 2025

De acuerdo con el anuncio, la medida afectará a seis departamentos del país durante tres meses para «facilitar el restablecimiento del curso normal de la vida en las zonas afectadas»

EFE.- El Gobierno haitiano declaró este domingo el estado de emergencia por tres meses en seis departamentos del país tras los daños causados por las lluvias provocadas por el huracán Melissa, que dejó al menos 31 muertos y 21 desaparecidos en esta empobrecida nación, sumida en una profunda crisis desde hace años.

Así lo anunció la oficina de comunicación del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado, en el que también se informó se tres días de duelo, entre el lunes y el miércoles, cuando la bandera nacional ondeará a media asta.

Durante este duelo nacional, las discotecas y otros establecimientos similares permanecerán cerrados, y las estaciones de radio y televisión, así como otros medios de comunicación, programarán música y emisiones «acordes con la circunstancia».

En cuanto al estado de emergencia declarado en los departamentos del Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste, el comunicado explicó que este fue decretado para hacer frente a las consecuencias desastrosas de las lluvias sobre dichos territorios.

Esto, «para asistir a las poblaciones damnificadas y para facilitar el restablecimiento del curso normal de la vida en las zonas afectadas», agregó la información.

El Consejo Presidencial de Transición y el Gobierno «aúnan todos sus esfuerzos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y restaurar la dignidad nacional», concluyó el comunicado oficial.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Aranceles usados por Trump llegarán a la Corte Suprema de EU; evaluarán posible uso en exceso
Artículo siguiente
¡Hormigolazo! Chivas vence a domicilio al Pachuca con un obús de Armando González, que ya es líder romperredes
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.