Guterres reitera “absoluta condena de los abominables actos” de Hamás

Guterres, que ha sido declarado persona ‘non grata‘ por Israel y acusado de no condenar de manera explícita esos atentados -aunque sí lo ha hecho, y en repetidas ocasiones- ha publicado un mensaje en siete idiomas en el que expresa de varias maneras su repulsa por aquel “atentado terrorista a gran escala”, que “desencadenó una oleada de violencia y derramamiento de sangre de proporciones aterradoras”.

— António Guterres (@antonioguterres) October 5, 2024