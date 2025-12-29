17.7 C
San Luis Potosí
MUNDO

Guerra en Ucrania: Trump asegura que Putin habla «en serio» sobre un acuerdo de paz

By Agencias
Créditos: Reuters
lunes, diciembre 29, 2025

En una entrevista en cadena nacional, el mandatario estadounidense afirmó que el pacto ha resultado difícil y se dijo preocupado por la gente que está muriendo en el conflicto

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación de hoy con el líder ruso, Vladimir Putin, cree que este es «serio» en cuanto a lograr un acuerdo.

Trump argumentó que urge llegar a un pacto porque hay «demasiada gente muriendo».

El mandatario hizo este señalamiento antes de comenzar hoy su reunión con el presidente de UcraniaVolodimir Zelenski, en su residencia en Florida, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: «Sí, creo que sí, creo que ambos lo están».

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

«Depende, creo que tenemos las bases para un acuerdo» y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado «difícil» de resolver, pero que «lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy».

Trump indicó además que volverá a hablar con Putin así como con los líderes europeos al finalizar la reunión, en la que se discutirá la propuesta de 20 puntos, dada a conocer esta semana por Zelenski, que antes de llegar a Florida sostuvo una reunión en Canadá con su primer ministro, Mark Carney.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Con información de Latin Us

