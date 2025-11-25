Gobierno de Trump revisará procesos de refugiados que ingresaron a EU durante administración de Biden

La orden se aplicaría a unos 200 mil refugiados que entraron entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, según el memorando firmado por el director del Servicio de Ciudadanía e Migración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), Joe Edlow.

Reuters.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado una amplia revisión de todos los refugiados que entraron al país bajo el mandato de Joe Biden, según un memorando interno al que tuvo acceso Reuters.

También ordena la suspensión de toda tramitación de solicitudes de residencia permanente para los refugiados que entraron bajo el mandato de Biden.

USCIS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump congeló las admisiones de refugiados de todo el mundo cuando asumió el cargo en enero como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración legal e ilegal.

La línea dura de Trump supuso un cambio radical respecto a las políticas más liberales de Biden, cuyo gobierno acogió a más de 100 mil refugiados en el año fiscal 2024.

El memorando de USCIS, fechado el 21 de noviembre, dice que la agencia pondrá fin a la condición de refugiado de las personas que ya están en el país si se encuentra que no cumplen con los criterios.

El memorando afirma que el gobierno de Biden priorizó potencialmente la rapidez, la cantidad y las admisiones sobre la calidad de las entrevistas.

«Dadas estas preocupaciones, USCIS ha determinado que se justifica una revisión exhaustiva y una nueva entrevista de todos los refugiados admitidos desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2025″, señala el memorando. «Cuando sea apropiado, USCIS también revisará y volverá a entrevistar a los refugiados admitidos fuera de este plazo».

Con información de Latinus