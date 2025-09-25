27.2 C
San Luis Potosí
MUNDO

Gobierno de China investiga a México por el anuncio de aumento de aranceles

By Agencias
Créditos: shutterstock
jueves, septiembre 25, 2025

El Ministerio de Comercio señaló que esta medida afectaría «los intereses de socios comerciales relevantes» y socavaría la certidumbre en el sector empresarial

Reuters.- El Ministerio de Comercio de China inició el jueves una investigación sobre los aranceles y otras medidas comerciales restrictivas de México contra China, según un comunicado.

Las medidas investigadas incluyen los planes de México de aumentar los aranceles a productos chinos como automóviles y piezas, textiles y juguetes, así como otras restricciones comerciales y de inversión impuestas en años recientes, agregó el comunicado.

La investigación concluirá en seis meses y puede prorrogarse, según el Ministerio.

«El aumento unilateral de aranceles por parte de México, de implementarse, perjudicaría los intereses de socios comerciales relevantes, incluida China, incluso en el marco de la OMC», señaló el ministerio.

Y agregó que «socavaría gravemente la certidumbre del entorno empresarial mexicano y reduciría la confianza de las empresas en invertir en el país».

Además, el gobierno indicó que frente al «abuso arancelario» de Estados Unidos, los demás países deben oponerse a estas medidas unilaterales.

«No deben sacrificar los intereses de terceros mediante la coerción», señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que los aranceles a países con lo que México no tiene tratados de libre comercio sea una medida de coerción en contra de China.

Con información de Latinus

