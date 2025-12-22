El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta tres mil dólares el incentivo monetario para los migrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), que también pagará los vuelos de regreso.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos tres mil dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Les compraremos el boleto de avión y les daremos tres mil dólares para que regresen a su país”, puntualizó.

Noem especificó que este aumento del “bono de salida” solo será efectivo hasta el fin de año e incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra.

“Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

Estados Unidos ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de mil del país.

“Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a los migrantes que elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. “Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad”, aseguró.

En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones proinmigrantes.

Con información de EFE