FGR analiza apelar liberación de 38 miembros de La Luz del Mundo detenidos en campo de adiestramiento

Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR), analiza la posibilidad de apelar la liberación de los 38 miembros de la congregación religiosa La Luz del Mundo, detenidos el martes de la semana pasada en un campo de adiestramiento paramilitar en Michoacán.

Carlos Torres Piña, fiscal General de Michoacán, informó que personal a su cargo colabora con la FGR para la posibilidad de presentar la apelación a la liberación que la noche del viernes concedió Yaksi Kinari Alquicira Vázquez, Jueza de Distrito en Materia Penal de Michoacán

El fiscal michoacano informó que la jueza determinó liberar a los 37 mexicanos y un estadounidense una vez que su defensa aportó documentación que justificaba que los detenidos, todos miembros de La Luz del Mundo, eran adiestrados por una empresa de seguridad privada, aunque dijo que no es común este tipo practica en esa zona.

“La fiiscalía está en la posibilidad de presentar la apelación para revisar el tema, nosotros vamos a estar ahí apoyando en lo que ellos requieran y lo haremos con mucho gusto. Señalan que ellos estaban en una capacitación, seguimos indagando, no es común en la zona, en la región, que personas de varias partes del país (estén en adiestramiento) y vamos a seguir trabajando de la mano de la FGR para coadyuvar”, indicó.

Los 38 hombres fueron arrestados por la Guardia Civil la tarde del martes pasado, en un área de invernaderos, en el municipio michoacano de Vista Hermosa, colindante con Jalisco.

Los varones realizaban un entrenamiento táctico operativo similar al que realizan las fuerzas armadas de México, con una pistola calibre 9 milímetros, así como 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipo de cómputo y de radiocomunicación, así como una “caja de simulación de bomba casera”.

Uno de los 38 detenidos dijo ser ciudadano de Estados Unidos, mientras que los restantes afirmaron ser originarios de los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

Cabe mencionar que los 38 detenidos, en sus primeras declaraciones, afirmaron que eran adiestrados para una presunta «guardia secreta» encargada de dar seguridad a líderes y templos de La Luz del Mundo.

Con información de Latinus