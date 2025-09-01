26.6 C
San Luis Potosí
Expertos internacionales afirman que Israel comete un genocidio en Gaza

By Agencias
Ataque de Israel en Gaza. Foto de EFE/EPA/MOHAMMED SABER
lunes, septiembre 1, 2025

Una Asociación Internacional de Académicos calificó los ataques de Israel en Gaza como genocidio, conforme a normativas de la ONU

Expertos internacionales emitieron una declaración en la que describen las acciones de Israel en Gaza como “un genocidio“, al tiempo que instaron al Gobierno israelí a cesar los ataques contra civiles y el “desplazamiento forzado” de la población.

Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)”, afirmó en un comunicado la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, en inglés).

Los expertos añadieron que los actos de Israel también constituyen “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

Expertos internacionales afirman que Israel comete un genocidio en Gaza - victimas-de-la-guerra-en-gaza

Víctimas de la guerra en Gaza. Foto de EFE/EPA/MOHAMMED SABER

En este sentido, la IAGS recordó que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

También llamó al resto de países a velar por el respeto del derecho internacional, especialmente a aquellos que forman parte de la Corte Penal Internacional, y a entrar a cualquier individuo con una orden de arresto.

Este tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como supuesto “responsable de los crímenes de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”.

Expertos internacionales afirman que Israel comete un genocidio en Gaza - benjamin-netanyahu-israel
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN

El mandatario israelí también está acusado por “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.

La denuncia de los académicos se suma a la de decenas de asociaciones, ONG u organismos internacionales como la ONU, que han tildado la actuación de Israel en Gaza como un genocidio o un posible genocidio.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció el año que Israel estaba cometiendo en la Franja “actos genocidas” destinados a provocar “la destrucción física de los palestinos en Gaza”.

Las críticas contra la violencia empleada por Israel también proceden de líderes de varios Estados, aunque ha menudo tratando de evitar el término “genocidio” para referirse a ella.

Con información de EFE

