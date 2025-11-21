21.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

EU pide a sus embajadas «tomar nota» de los países que promuevan el aborto, la eutanasia y la diversidad sexual

By Agencias
86
Créditos: EFE
spot_img
viernes, noviembre 21, 2025

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, considera que en los “en los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos»

EFE.-La Administración de Donald Trump ordenó a las embajadas de Estados Unidos que «tomen nota» de aquellos países donde las autoridades promuevan o financien los abortos, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o las políticas de diversidad, entre otras cuestiones.

Estas son las nuevas directrices del Departamento de Estado para los diplomáticos a la hora de elaborar los informes sobre la situación de los derechos humanos en sus países de destino.

«En los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos«, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Piggot subrayó que la Administración de Trump no permitirá que «queden impunes» prácticas como «la mutilación de niños, las leyes que infringen la libertad de expresión y las políticas laborales que discriminan por raza».

Según fuentes del Departamento de Estado, las embajadas deberán reportar las subvenciones estatales a abortos o fármacos abortivos, así como el número total de interrupciones voluntarias del embarazo en el país en cuestión.

También aquellas políticas de «afirmación de la diversidad, la equidad y la inclusión» que promueven la discriminación positiva por raza, sexo o clase social.

Deberán señalar cualquier intento de «coaccionar a las personas» para cometer eutanasia, así como los procesos de cambio de sexo a menores, que el Departamento de Estado califica como «mutilación química o quirúrgica«.

Además de las investigaciones contra la libertad de expresión; las violaciones a la libertad religiosa, con énfasis en el antisemitismo; y aquellas prácticas que faciliten la «migración masiva o ilegal» a través del país en cuestión hacia otro país.

Estas nuevas directrices se enmarcan dentro de la batalla ideológica impulsada por Trump contra lo que llama el «wokismo», como califica a los pensamientos progresistas o no conservadores.

El último informe elaborado por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el pasado agosto, omitió las secciones habituales en años anteriores dedicadas a los derechos del colectivo LGTBI o a la corrupción.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Fátima Bosch hace historia y se convierte en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo
Artículo siguiente
Sheinbaum anticipa que habrá alianza Morena, PT y PVEM en 2027, pese a luchas locales
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.