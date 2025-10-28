EU incrementa operaciones en el Pacífico: mueren 14 personas en tres ataques a embarcaciones

AP.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Estados Unidos ha realizado tres ataques a cuatro presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico y dejó 14 muertos.

De acuerdo con el funcionario, las agresiones ocurrieron ayer y transitaban “conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

En el primer ataque fallecieron ocho personas, en el segundo fueron cuatro y en tercero se contabilizaron tres muertos. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta embarcación.

“Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, añadió Hegseth.

Hegseth apuntó que una de las personas sobrevivió a la agresión armada; «las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate», añadió.

El pasado 21 de octubre se reportó el octavo ataque de Estados Unidos contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico, pero es el primero que sucede en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia, que mata a dos personas.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de 60 vidas.