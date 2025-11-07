EU destruye otra embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe; van casi 20 ataques

El Ejército estadounidense destruyó otra embarcación, presuntamente relacionada con el narcotráfico en aguas del Caribe, informó este jueves el Departamento de Guerra.

El titular de la dependencia, Pete Hegseth, señaló en redes sociales que la lancha fue atacada en aguas internacionales y que los tres tripulantes murieron en el operativo.

“Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”, indicó.

Según el secretario de Guerra, la embarcación traficaba estupefacientes y ningún militar estadounidense resultó herido durante la acción.

Pete Hegseth utilizó su mensaje para amenazar a los criminales que busquen traficar drogas a Estados Unidos: “Si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas”.

Con este último ataque, el gobierno estadounidense ha hundido al menos 18 embarcaciones y han muerto alrededor de 69 personas en aguas del Caribe y el Pacífico, como parte de su ofensiva en contra de cárteles de las drogas que ha designado como grupos terroristas.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos, a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando a Colombia.

Con información de EFE.