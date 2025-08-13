EU alerta sobre riesgo de terrorismo y secuestro en México; pide no visitar seis estados

Este martes, el Departamento de Estado estadounidense alertó a sus ciudadanos sobre realizar viajes a México debido al riesgo de terrorismo en la mayor parte del país.

En un comunicado, la dependencia informó que México se encuentra en nivel 2 de 4 en cuanto al peligro para viajeros extranjeros.

En el escrito, el Departamento de Estado pide a sus ciudadanos a cuidarse de delitos como terrorismo, delincuencia y secuestro en diversas partes del territorio mexicano, donde resalta zonas en nivel 1, 3 y 4.

Al respecto, detalla a seis estados en su alerta máxima para no ser visitados por estadounidenses, siendo estos los territorios de Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, señala a estados como Chihuahua, Baja California, Sonora, Jalisco, Querétaro, Chiapas y Morelos como otras zonas de posible riesgo para sus ciudadanos, en alerta número 3 de peligro.

Los únicos estados de México que el departamento estadounidense no marca como peligrosos para viajar son Campeche y Yucatán.

Entre las sugerencias que hace a sus ciudadanos, el Departamento de Estado pide no viajar entre ciudades de estados en alerta 3 o 4 de noche, además de no compartir vehículos y utilizar siempre plataformas de viaje confiables.

Con informaión de Latinus