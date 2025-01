“Esto hacen los amigos”: gobernador de California agradece a México envío de equipo especial para sofocar incendios

Gavin Newsom, gobernador de California, agradeció al gobierno de Claudia Sheinbaum por enviar de un equipo especial para ayudar a combatir los incendios forestales en Los Ángeles.

“Es un motivo de orgullo tener el apoyo de la presidenta, del canciller (Juan Ramón de la Fuente). No me sorprende sobre la base de de una relación que se remonta a tantos años, en particular con la nueva mandataria”, afirmó.

“Esto es lo que los amigos hacen, de esto es lo que se tratan las relaciones: amigos necesitados estando ahí el uno para el otro”, agregó.

El Gobierno mexicano envió este sábado un grupo especial de ayuda humanitaria a California para apoyar en el combate contra los incendios forestales que afectan la región sur de dicha entidad.

El equipo está conformado por seis especialistas en protección civil; 30 combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); 32 especialistas en incendios forestales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defenesa) y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Somos un país generoso y solidario. Gracias al equipo del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa, a los combatientes forestales y a Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Llevan con ustedes la valentía y el corazón de México”, apuntó Sheinbaum Pardo en un mensaje en redes sociales.

La misión viajó en dos aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, y llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 13:15 h local, siendo recibidos por el propio gobernador Newsom.

El titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, destacó la labor solidaria y la gran experiencia que el equipo mexicano brindará a la población y a las autoridades de California y los conminó a poner en alto los valores que caracterizan al pueblo de México.

Los Ángeles vive los incendios más devastadores de la historia con un saldo de hasta el momento de 11 muertos, más de 180 mil personas bajo órdenes de evacuación y cerca de 10 mil edificaciones y estructuras dañadas o destruidas.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE