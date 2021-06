Encuentran a John McAfee muerto en su celda de una prisión española después de que se aprobara su extradición a EE.UU.

El empresario británico-estadounidense John McAfee, de 75 años y fundador de la compañía de antivirus que lleva su nombre, fue encontrado muerto en la prisión catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), poco después que la Audiencia Nacional de España aprobara su extradición a EE.UU.

“Todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio”, informó el Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña a través de un comunicado.

La institución señala que funcionarios de vigilancia penitenciaria y los servicios médicos intervinieron tras encontrar el cuerpo del hombre, pero no pudieron reanimarlo y finalmente los sanitarios certificaron la muerte.

Aunque adelantan que podría ser un suicidio, una comitiva judicial se ha desplazado a la prisión e investiga las causas del deceso.

Evasión de impuestos

McAfee fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto El Prat de Barcelona, cuando intentaba viajar hasta Turquía. Desde entonces se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Sant Esteve Sesrovires a la espera de la decisión definitiva sobre su extradición.

Finalmente, este miércoles se conoció que la Audiencia Nacional española aprobó la extradición a EE.UU., país que lo requería para ser juzgado por acusaciones relacionados con la evasión de impuestos durante los ejercicios de 2016 a 2018.

En territorio estadounidense McAfee era acusado de no informar de los ingresos obtenidos por la promoción de criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y la venta de los derechos de su vida para un documental.

Además, la Justicia de ese país sostenía que evadió el pago de impuestos ingresando sus ganancias en cuentas a nombre de terceros y utilizando testaferros para sus bienes.

Aunque la Audiencia Nacional de España aprobara la extradición, la decisión no estaba firme, puesto que se podía recurrir; asimismo, tenía que contar con el visto bueno del Gobierno de España.

Sus últimos dichos

La semana pasada, a través de su cuenta en Twitter, McAfee se refirió al tema de las criptomonedas.

“EE.UU. cree que he ocultado criptomonedas. Me gustaría haberlo hecho, pero la realidad es que se han disuelto a través de las muchas manos del equipo de McAfee. El resto de mis activos están incautados. Mis amigos desaparecen, tienen miedo a asociarse conmigo”, escribió; y en el mismo mensaje añadió: “No tengo nada, sin embargo no me arrepiento de nada”.

Previamente, el 15 de junio, durante una vista judicial, señaló que en caso de ser extraditado era casi seguro que pasaría el resto de su vida en prisión, porque EE.UU. —agregó— quería usarlo como “un ejemplo”.

El magnate alegó ser un perseguido político de EE.UU. por sus denuncias contra la “corrupción” de la agencia tributaria de ese país.

El multimillonario se enfrentaba a una pena máxima de 5 años de prisión por cada cargo de evasión fiscal y a una pena máxima de un año de cárcel por cada cargo de no presentar voluntariamente una declaración de impuestos, lo que en total supondría una pena cercana a los 20 años.

RT NOTICIAS

