21.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

Emergencia en California por tormentas esta Navidad

By Agencias
86
Foto de Johannes Plenio en Unsplash. (Archivo)
jueves, diciembre 25, 2025

El gobernador Newsom impuso el estado de emergencia el miércoles en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta

Nuevas tormentas azotan este jueves, Día de Navidad, a California, tras las fuertes inundaciones de los últimos días que llevaron al gobernador, Gavin Newsom, a decretar el estado de emergencia.

Desde primeras horas de la jornada, una línea de tormentas eléctricas se desplazó por el norte de California, con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco, informó la cadena CNN.

Además, para las próximas horas y el viernes se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En varias zonas, el suelo permanece saturado por las inundaciones recientes y las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra y de escombros, especialmente en áreas afectadas este año por incendios forestales.

Las tormentas invernales de los últimos días, provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

El gobernador Newsom impuso el estado de emergencia el miércoles en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

La declaración de emergencia “permite la rápida movilización de recursos estatales y el apoyo a los gobiernos locales”, así como el eventual despliegue de la Guardia Nacional de California si fuera necesario.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
SAN LUIS POTOSÍ EXPERIMENTA CRECIMIENTO SIN LÍMITES EN COMERCIO Y SERVICIOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.