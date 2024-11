Embate nacionalista en Canadá amenaza con expulsar a México del T-MEC

Fuentes diplomáticas en Ottawa indicaron a EFE que en estos momentos los políticos canadienses están interesados en lanzar un provocador mensaje que convierte a México en el problema del comercio norteamericano, ante el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025.

Otro diplomático sugiere que la estrategia canadiense sería parte de una táctica negociadora de cara a la revisión en 2026 del tratado comercial para extraer dolorosas concesiones porque la salida del país latinoamericano es “casi imposible” ante la interconexión económica que existe en la región.

Pero también hay expertos que consideran que el planteamiento de los políticos canadienses no es una artimaña y que el original Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incorporó en 1994 a México al acuerdo que ya tenían Canadá y EE.UU., contaba con muchos detractores.

Nelson Wiseman, profesor emérito de Política de la Universidad de Toronto, recordó en declaraciones a EFE que no le ha sorprendido la propuesta de Ford ni el apoyo que ha recibido de otros jefes de Gobierno provinciales.

No me ha sorprendido porque Canadá no estaba a favor de ampliar el TLCAN en 1994 cuando México se unió. Desde entonces, la industria del automóvil de Canadá ha perdido en favor de México”, declaró Wiseman.