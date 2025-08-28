El presupuesto asignado al conjunto de obras será de 100 millones de francos, pero el gobierno suizo sólo dará 93 millones del total y el resto lo cubrirán empresas y socios ucranianos

25.8 C
San Luis Potosí
Plaza central de Balakliya, lugar liberado de Rusia en septiembre de 2022Créditos: EFE
jueves, agosto 28, 2025

EFE.- El gobierno suizo comunicó hoy una lista de 12 proyectos que serán realizados por sus empresas y que financiará directamente la reconstrucción de Ucrania, entre los que figuran principalmente obras de infraestructuras en los sectores de la energía, la vivienda y el transporte público.

Asimismo, habrá un proyecto para la eliminación de minas del que se encargará la Fundación Suiza del Desminado, que tendrá a su cargo la construcción de un taller de mantenimiento y reparación de máquinas utilizadas para ese fin, así como para la adquisición de herramientas modernas.

El presupuesto asignado al conjunto de obras será de 100 millones de francos (107 millones de euros o casi 125 millones de dólares) y han sido atribuidos a proyectos examinados conjuntamente por la Secretaría de Estado para asuntos económicos del país y el Ministerio de economía, Medio ambiente y Agricultura de Ucrania.

El gobierno suizo sólo financiará 93 millones del total y el resto será cubierto por sus empresas y socios ucranianos.

Las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de que termine el año, según el plan acordado y que ha sido anunciado con motivo de la visita al país de la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

Entre los proyectos habrá la producción de línea de contacto para el sistema ferroviario ucraniano, así como la construcción de casas modulares prefabricadas para los desplazamientos internos, instalarán sistemas solares y de estaciones de bombeo para el agua en el este del país.

También se tiene planeado crear un centro de radioterapia para tratar a pacientes que padezcan cáncer.

En varios casos se estableció la implementación de materiales locales y sostenibles, a su vez se cree que con esta reconstrucción de Ucrania existirá la generación de empleos para los ciudadanos.
Con información de Latinus

