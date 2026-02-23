15.8 C
“El gobierno de Trump agradece a los militares mexicanos”: Casa Blanca reitera que brindó apoyo de inteligencia para dar con “El Mencho”

By Agencias
127
Créditos: Reuters
lunes, febrero 23, 2026

La portavoz Karoline Leavitt refirió que el CJNG fue designado “con razón” como organización terrorista, “porque eso es precisamente lo que es”

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, reafirmó este domingo que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia a México durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». 

La funcionaria calificó al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “un infame capo de la droga” y señaló que el sujeto era objetivo del gobierno porque era uno de los principales traficantes de fentanilo.

Además, la portavoz refirió que el CJNG fue designado “con razón” como organización terrorista, “porque eso es precisamente lo que es”.

Y detalló que en el operativo de fuerzas federales mexicanas fueron abatidos otros tres miembros de este grupo delictivo, otros tres resultaron heridos y dos más fueron detenidos.

«La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación», finaliza la publicación.

Oseguera, un expolicía de 60 años, murió bajo custodia tras resultar herido en una operación militar de las fuerzas especiales mexicanas en la localidad de Tapalpa, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Su cadáver llegó a Ciudad de México el domingo por la tarde en un convoy fuertemente custodiado por tropas de la Guardia Nacional, de acuerdo con la agencia Reuters. 

Las fuerzas mexicanas dirigieron y lanzaron la operación con el apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Con información de Reuters.

