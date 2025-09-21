Ejército de Israel confirma ingreso de sus tanques a Gaza; «reconocimiento de Palestina desestabiliza aún más la región», advierte gobierno

EFE.- El Ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército afirma que las fuerzas de la 36 división «han comenzado su entrada a la ciudad de Gaza» dentro de la «Operación Carros de Gedeón II», el calificativo que usa para la ofensiva para invadir la ciudad.

Por su parte, el gobierno israelí afirmó que el reconocimiento este domingo del Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia «no promueve la paz», sino que «desestabiliza aún más la región», y añadió que la Autoridad Nacional Palestina «es parte del problema, no de la solución».

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que «Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países».

El mensaje indica que las tropas de esa división entraron en el territorio de la urbe tras «dos semanas de intensos preparativos para operaciones de combate ampliadas».

La nota se acompaña con imágenes de tanques israelíes y la frase «entrada de la división 36 en el territorio de la ciudad».

El Ejército informó el pasado martes de que había iniciado la operación terrestre para tomar la ciudad, de acuerdo a las órdenes que dictó el gobierno de Benjamín Netanyahu a mediados de agosto.

Desde entonces, el gobierno gazatí cifra en unas 270 mil las personas que han huido desde la ciudad de Gaza hacia el sur, unos números que chocan con los del Ejército de Israel, que eleva los desplazados a 480 mil.

Desde el martes, el Ejército israelí bombardea intensamente la ciudad, causando entre 50 y 100 muertos diarios.

La declaración de reconocimiento de Palestina de estos tres países se produce previo al arranque de la Asamblea de la ONU que analizará esta semana en Nueva York la solución de los dos Estados.

Para el Ministerio de Exteriores de Israel, dicha declaración «socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro» y «recompensa» los asesinatos de Hamás el 7 de octubre de 2023.