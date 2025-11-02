Ejército de EU destruye otra embarcación relacionada con el narcotráfico en el Caribe; mueren tres personas

AP.- El Ejército de Estados Unidos efectuó otro ataque letal contra presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe, anunció el sábado el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth,

Hegseth afirmó en una publicación en redes sociales que la embarcación era operada por una organización que Estados Unidos ha designado como terrorista, pero no mencionó qué grupo fue el objetivo. Dijo que tres personas murieron en el ataque.

Es al menos el ataque número 13 de este tipo llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos en el Caribe o el Pacífico oriental desde principios de septiembre.

«Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», escribió Hegseth en una publicación en X.

El Ejército de Estados Unidos ha matado al menos a 64 personas en los ataques.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado» con los cárteles de drogas, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Cabe recordar que el 28 de octubre Estados Unidos anunció un ataque en aguas internacionales del océano Pacífico, donde 14 personas fallecieron que iban a bordo de tres buques relacionados con el narcotráfico. La Marina de México desplegó un operativo para buscar a un sobreviviente.

Con información de AP y EFE.