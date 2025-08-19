26.6 C
EE.UU., preparado para usar “todo su poder” para frenar el narcotráfico desde Venezuela

By Agencias
80
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto de EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
martes, agosto 19, 2025

El Gobierno de Donald Trump se dice “preparado” para frenar el narcotráfico desde Venezuela y “llevar los responsables ante la Justicia”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la Justicia”.

“El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país”, insistió Leavitt.

El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes de la defensa estadounidense que informaron sobre la presencia de la marina estadounidense en aguas del Caribe con la idea de “combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

EE.UU., preparado para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico desde Venezuela - aeronave-p-8-poseidon

Aeronave P8 Poseidon. Foto de Armada de EE.UU.

Luego del despliegue de más de 4 mil miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, el Gobierno de Cuba denunció que esta presencia militar forma parte de una “agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como “una zona de paz”.

Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Hace unos meses se hizo pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se interpretaban de un modo amplio las tradicionales competencias del Ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.

Hegseth aseguraba que el ejército tiene por tarea defender la patria, y eso incluye “sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales”.

Con información de EFE

