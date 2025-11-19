EE.UU. negocia con Rusia en secreto un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, asegura medio

Estados Unidos negocia en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas al medio estadounidense Axios.

En dicho proyecto se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de EE.UU. tanto con Rusia como con Ucrania.

“El plan estadounidense de 28 puntos se inspira en el éxito del presidente Trump al impulsar un acuerdo en Gaza . Un alto funcionario ruso declaró a Axios que se muestra optimista respecto al plan. Aún no está claro cuál será la reacción de Ucrania y sus aliados europeos”, apuntó el medio estadounidense.

El plan para poner fin a la guerra, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, es negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev.

Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Estambul con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de Estados Unidos, el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.

Witkoff sí se reunió esta semana en Miami con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.

Según medios ucranianos, Zelenski ya ha aterrizado en Ankara y se reunirá allí con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuya administración ha ejercido de anfitriona de las últimas reuniones entre ucranianos y rusos.

Con información de EFE